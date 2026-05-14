Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Спорт

Вратарь «Краснодара» признан лучшим в Кубке России

Агкацев признан лучшим вратарем Кубка России в текущем сезоне
Александр Вильф/РИА Новости

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев признан лучшим голкипером Кубка России по итогам сезона-2025/26. Об этом сказано в Telegram-канале турнира.

Футболист победил в голосовании за место в символической сборной, набрав 43 процента голосов. Второе место занял вратарь ЦСКА Владислав Тороп (27 процентов). Третьим стал голкипер «Спартака» Александр Максименко (25 процентов).

В текущем розыгрыше турнира Агкацев провел пять матчей, пропустил четыре мяча и дважды отыграл «на ноль». В полуфинале Пути РПЛ против московского «Динамо» он отразил два удара в серии послематчевых пенальти — от нападающих Константина Тюкавина и Хуана Касереса. Это помогло «Краснодару» выйти в финал.

После 29 туров «Краснодар» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 63 очка. Лидирует петербургский «Зенит», который обогнал южан на 2 очка. В заключительном туре «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург».

Ранее российский тренер назвал фаворита в борьбе за бронзу РПЛ.

 
Теперь вы знаете
Как принудительно вернуть деньги на карту за неудачную покупку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!