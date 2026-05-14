Вратарь «Краснодара» признан лучшим в Кубке России

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев признан лучшим голкипером Кубка России по итогам сезона-2025/26. Об этом сказано в Telegram-канале турнира.

Футболист победил в голосовании за место в символической сборной, набрав 43 процента голосов. Второе место занял вратарь ЦСКА Владислав Тороп (27 процентов). Третьим стал голкипер «Спартака» Александр Максименко (25 процентов).

В текущем розыгрыше турнира Агкацев провел пять матчей, пропустил четыре мяча и дважды отыграл «на ноль». В полуфинале Пути РПЛ против московского «Динамо» он отразил два удара в серии послематчевых пенальти — от нападающих Константина Тюкавина и Хуана Касереса. Это помогло «Краснодару» выйти в финал.

После 29 туров «Краснодар» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 63 очка. Лидирует петербургский «Зенит», который обогнал южан на 2 очка. В заключительном туре «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург».

Ранее российский тренер назвал фаворита в борьбе за бронзу РПЛ.