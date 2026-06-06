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«Нас наказали»: в Буркина-Фасо отреагировали на разгром от России

Тренер сборной Буркина-Фасо Абду: Россия наказала нас довольно быстро
Максим Блинов/РИА Новости

Главный тренер команды Буркина-Фасо Амир Абду на пресс-конференции объяснил крупное поражение команды от российских футболистов в товарищеском матче.

«К сожалению, мы очень быстро пропустили два мяча. Сборная России наказала нас довольно быстро. Восьмой номер, вроде бы футболист московского «Спартака» (Наиль Умяров. — «Газета.Ru»), очень здорово проявил себя. После этого была красная карточка. Играть вдесятером против такой хорошей команды очень тяжело», — указал он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Волгоград Арена», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче открыл Лечи Садулаев на 14-й минуте. Через шесть минут Алексей Миранчук с передачи Антона Миранчука удвоил счет, а на 73-й минуте Илья Вахания установил окончательный результат.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

28 мая сборная России под руководством Валерия Карпина проиграла матч национальной команде Египта. Встреча, которая состоялась в Каире, завершилась с результатом 0:1. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Карпин назвал катастрофой второй тайм матча с Буркина-Фасо.

 
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