Бывший игрок сборной России объяснил, зачем Батракову уходить в «ПСЖ»

Знаменитый российский футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также за национальную команду страны, оценил возможность полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова заиграть во французском «ПСЖ», если состоится его переход.

«Что Батраков может себя проявить, я не сомневаюсь. Но очень много факторов должно сложиться, потому что команда уже сыгранная. Возможно, кто-то уйдет, но нужно, чтобы все совпало в определенном моменте. Для него это будет очень сложный путь, но считаю, что от такого шанса отказываться нельзя. Даже если не получится, он приобретет неоценимый опыт. Если не будет проходить, то наверняка будет какая-то аренда, а дальше Алексею решать. Сколько было разговоров о роли Сафонова? Алексею будет гораздо проще, потому что там есть Матвей, который поможет адаптироваться и в быту – это немаловажный фактор», — подчеркнул Деменко.

20-летний Батраков в минувшем сезоне Российской премьер-лиги в 28 матчах оформил 13 голов и девять результативных передач. Сообщалось, что «ПСЖ» близок к покупке молодого игрока сборной России, однако Le Parisien сообщила, что победители Лиги чемпионов решили отказаться от трансфера.

Ранее в сборной России назвали матч с Египтом хорошей проверкой для команды.