В сборной России назвали матч с Египтом хорошей проверкой для команды

Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев заявил, что проигрыш национальной команды в матче с Египтом не стоит считать чем-то плохим. Его слова передает РИА Новости.

«Наша 23-матчевая беспроигрышная серия рано или поздно должна была закончиться. Никакой трагедии в этом нет. При всем уважении к Брунею и Кубе, мы все ждали более серьезных соперников, чтобы проверить себя на их фоне. Таких, как те же Чили или Египет. Контраст есть. Игра с участником чемпионата мира — это хорошая проверка для нас», — сказал Писарев.

28 мая сборная России проиграла национальной команде Египта. Встреча, которая состоялась в Каире, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 65-й минуте забил нападающий Мостафа Абдельрауф, который перепрыгнул защитников и отправил мяч головой с вратарской линии.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Египта — 29-е

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут еще два матча. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Ранее Карпин поделился мнением, какой будет игра против Буркина-Фасо.