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Батраков заявил, что переход в «Зенит» его не мотивирует

Батраков: «Зенит» на фоне Европы точно не мотивирует
Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

Полузащитник сборной России и московского «Локомотива» Алексей Батраков заявил, что переход в петербургский «Зенит» его не привлекает по сравнению с возможностью уехать в Европу. Его слова передает Sport24.

«На фоне Европы «Зенит» точно не мотивирует», — сказал Батраков.

В мае появилась информация о намерении «Зенита» побороться за Батракова, если переговоры его клуба с «Пари Сен-Жермен» не увенчаются успехом.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В РПЛ «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

Ранее стало известно, что получит Батраков от возможного перехода в «ПСЖ».

 
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