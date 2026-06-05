Песков высказался по поводу поездки Путина на чемпионат мира по футболу в США

Песков: Путин не поедет на чемпионат мира по футболу в США

Президент России Владимир Путин не планирует посещать чемпионат мира по футболу, который пройдет в Северной Америке. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин не поедет», — сказал он.

В августе прошлого года американский лидер во время встречи с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что может позвать Путина на предстоящий чемпионат мира. По его словам, присутствие российского лидера на ЧМ-2026 «зависит от того, как будут развиваться события».

ЧМ-2026 состоится в период с 11 июня по 19 июля. Матчи пройдут на стадионах сразу в трех странах — Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Стоимость билетов на игры варьируется от $100 (около 7,6 тыс. рублей) до $6370 (около 475,3 тыс. рублей).

В мае Трамп признался, что не стал бы покупать билеты на матчи предстоящего чемпионата мира по футболу из-за их дороговизны. Американский лидер обратил внимание, что билеты на игру между США и Парагваем стоят около $1000 (порядка 74,6 тыс. рублей).

Ранее Трамп высказался об участии сборной Ирана в ЧМ-2026.