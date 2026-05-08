Трампа удивила стоимость билетов на предстоящий ЧМ по футболу

Трамп заявил, что не стал бы покупать билеты на ЧМ-2026 из-за цены

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что не стал бы покупать билеты на матчи предстоящего Чемпионата мира по футболу из-за их дороговизны. Об этом сообщила газета The New York Times.

Американский лидер обратил внимание, что билеты на матч между США и Парагваем стоят около $1000 (порядка 74,6 тыс. рублей).

«Я не знал об этой сумме. Я бы, конечно, хотел там быть, но, честно говоря, я бы тоже не стал за них (билеты. — «Газета.Ru») платить», — сказал хозяин Белого дома.

ЧМ-2026 состоится в период с 11 июня по 19 июля. Матчи пройдут на стадионах сразу в трех странах — Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Стоимость билетов на игры варьируется от $100 (около 7,6 тыс. рублей) до $6370 (около 475,3 тыс. рублей).

В августе прошлого года американский лидер во время встречи с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино сообщил, что может позвать президента России Владимира Путина на предстоящий Чемпионат мира. По его словам, присутствие российского лидера на ЧМ-2026 «зависит от того, как будут развиваться события».

Ранее Трамп высказался об участии сборной Ирана в ЧМ-2026.