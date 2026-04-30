Трамп заявил, что не против участия сборной Ирана в ЧМ-2026 в США

Трамп сообщил, что не против участия сборной Ирана на чемпионате мира-2026

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против участия сборной Ирана в чемпионате мира по футболу. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

«Если Джанни сказал это, я согласен», — сказал Трамп.

30 апреля на 76-м конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Ванкувере Джанни Инфантино подтвердил участие иранской сборной в турнире.

23 апреля официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила, что национальная сборная страны готова провести матчи чемпионата мира 2026 года.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иран квалифицировался на ЧМ-2026, сыграв вничью 2:2 с Узбекистаном и попав в группу G, где национальная команда должна встретиться со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Все три матча команды должны пройти на территории США.

При этом в марте Трамп заявил, что участие Ирана в ЧМ-2026 по футболу неуместно. 27 марта стало известно, что власти Ирана запретили национальным спортивным сборным выезжать на соревнования в «недружественные страны».

Ранее иранская делегация пропустила конгресс ФИФА.