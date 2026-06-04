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Легенда РПЛ сделал выбор между Акинфеевым и Сафоновым

Экс-футболист Деменко: если брать по титулам, Сафонов — номер один
Andrew Boyers/Reuters

Знаменитый в прошлом российский футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» сравнил достижения голкиперов Игоря Акинфеева и Матвея Сафонова.

«Если брать по титулам, то номер один, в любом случае, это Сафонов. Может быть, он еще себя не проявляет на протяжении многих лет, как Игорь, в сборной, где тот доказал свой уровень. Акинфеев выиграл Кубок УЕФА и стал многократным чемпионом России, но если брать Матвея за эти два года в «ПСЖ», то, однозначно, он по регалиям и всем этим моментам — номер один. Нет российских футболистов и вратарей, кто выиграл бы столько. Он попал в удачное время в «ПСЖ», который много лет не мог ничего выиграть со звездами в составе, а сейчас уже совсем-другие звезды и футбол. Таких больших европейских кубков из наших долго еще никто не сможет выиграть. Будем, конечно, надеяться на наших звездочек, но, думаю, еще нужно время», — считает Деменко.

Сафонов после перехода в французский «Пари Сен-Жермен» выиграл уже восемь трофеев: по два раза Лигу чемпионов и чемпионат Франции, по разу Межконтинентальный кубок, Суперкубок Европы, Кубок и Суперкубок Франции. Все еще продолжающий карьеру 40-летний Игорь Акинфеев с ЦСКА шесть раз выиграл чемпионат страны, по восемь раз Кубок и Суперкубок России, а также Кубок УЕФА. Со сборной Акинфеев дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где Россия по пенальти уступила Хорватии.

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