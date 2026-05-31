«Пап, переключи»: Дзюбе не понравилась игра России с Египтом

Российский нападающий Артем Дзюба, который пока находится без клуба, признался, что ему не понравилась игра сборной России против национальной команды Египта. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Играть за сборную — это честь. Если нет желания, придумай травму. Если ты вышел и у тебя гимн страны, то нужно выкладываться на все сто. Честно, смотрел с друзьями и детьми. Дети сказали на 30‑й минуте: «Пап, переключи». Мне обидно, должна быть страсть. Я не вижу, что мы готовы», — поделился он.

Встреча, которая состоялась в Каире, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 65-й минуте забил нападающий Мостафа Абдельрауф, который перепрыгнул защитников и отправил мяч головой с вратарской линии.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), команда Египта — 29-е

В рамках ближайшего сбора футболисты под руководством Карпина проведут еще два матча. 5 июня сборная примет в Волгограде команду Буркина-Фасо. Завершит серию товарищеский матч 9 июня в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго.

Ранее в сборной Египта объяснили, почему Мохаммед Салах не играл в матче с командой России.