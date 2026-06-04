Кафельников объяснил выход Андреевой в финал «Ролан Гаррос»

Кафельников о выходе Андреевой в финал «РГ»: только добрые слова в ее адрес

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников, заявил, что Мирра Андреева заслуживает только добрых слов в свой адрес после победы над украинкой Мартой Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос», передает «Чемпионат».

«Мирра подошла к матчу так, как я её просил — будто это последний матч в её карьере. Только добрые слова в ее адрес. Она сохранила настрой с первого и до последнего мяча. Несмотря на трудности в начале первого сета, процент первой подачи был высоким», — сказал Кафельников.

В решающем матче российская спортсменка сыграет с Дианой Шнайдер (Россия) или Майей Хвалиньской (Польша).

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряд

Ранее Экс-первая ракетка мира допустил победу Дианы Шнайдер на «Ролан Гаррос».