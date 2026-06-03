Экс-первая ракетка мира допустил победу Шнайдер на «Ролан Гаррос»

Кафельников: не удивлюсь, если Шнайдер станет победителем «Ролан Гаррос»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников ценил шансы российской теннисистки Дианы Шнайдер на победу в Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). Его слова передает Sport24.

«Шнайдер очень приятно удивила в матче с Соболенко. Российский финал? Все в руках Андреевой. Шнайдер со своей задачей в полуфинале точно справится. Не удивлюсь, если Диана, учитывая ее игру, станет победителем «Ролан Гаррос», — сказал Кафельников.

В четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции Шнайдер одержала победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Шнайдер выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 20. Соболенко подала два эйса, допустила три двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале россиянка встретится с польской теннисисткой Майей Хвалиньской.

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

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