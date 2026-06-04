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Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос», разгромив украинку

Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос», разгромив Марту Костюк
Ciro De Luca/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал «Ролан Гаррос», обыграв в полуфинале украинку Марту Костюк.

Встреча, которая продолжалась 1 час 18 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:3. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В решающем матче российская спортсменка сыграет с Дианой Шнайдер (Россия) или Майей Хвалиньской (Польша).

В четвертьфинальном матче соперницей Андреевой была представительница Румынии Сорана Кырстя. Встреча, которая продолжалась 56 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:0, 6:3.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряд

Ранее Шнайдер рассказала об отношениях с Андреевой перед возможным финалом на «Ролан Гаррос».

 
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