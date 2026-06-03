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Шнайдер рассказала об отношениях с Андреевой перед возможным финалом на «Ролан Гаррос»

Шнайдер рассказала о взаимном уважении с Андреевой перед возможным финалом «РГ»
Violeta Santos Moura/Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер на пресс-конференции после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» заявила, что они с соотечественницей Миррой Андреевой проявляют уважение друг к другу перед возможным финалом турнира.

«Мы хорошо ладим, даже когда играем друг с другом. У нас отличные взаимоотношения, но, когда мы играем друг с другом, каждый хочет победить. То, что вне корта, остается вне корта. А на корте мы просто проявляем уважение друг к другу», — сказала Шнайдер.

Андреева и Шнайдер в паре выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр — 2024.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде).

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

Ранее экс-первая ракетка мира допустил победу Шнайдер на «Ролан Гаррос».

 
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