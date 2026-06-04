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Реванш за Мадрид: Андреева играет с Костюк на «Ролан Гаррос»

Теннис. Открытый чемпионат Франции, 1/2 финала. Мирра Андреева (Россия) — Марта Костюк (Украина). ОНЛАЙН
Isabel Infantes/Reuters

Россиянка Мирра Андреева играет с украинкой Мартой Костюк в полуфинале «Ролан Гаррос». Их прошлая встреча в финале турнира в Мадриде завершилась победой украинской спортсменки. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Трансляция
Автообновление
16:17

15:0. Срывает удар россиянка, мяч летит к трибунам.

16:16

2:0. Мощно Андреева подает по центру, соперница не справляется.

16:16

Больше. Костюк принимает за пределы корта.

16:15

40:40. Снова украинка не поднимает мяч.

16:14

30:40. Прием в сетку.

16:14

15:40. Костюк не справляется с приемом.

16:14

0:40. Снова ошибается Андреева, тройной брейк-пойнт теперь у ее соперницы.

16:14

0:30. Уже у россиянки двойная.

16:13

0:15. В коридор играет Мирра.

16:12

1:0. Хорошо принимает Мирра, Костюк отвечает в сетку. Ранний брейк делает россиянка.

16:11

30:40. И еще одна двойная.

16:11

30:30. В коридор играет украинка.

16:10

30:15. За заднюю линию срывает Андреева.

16:09

15:15. Двойная ошибка.

16:09

15:0. В угол отвечает Марта на прием.

16:08

Поехали! Костюк подает.

16:03

Началась разминка.

15:55

Встреча поставлена вторым запуском на корте Филиппа Шатрье после финала в миксте, который уже завершился. Ожидается, что Мирра начнет игру немногим позже 16:00 мск.

15:45

Добрый день, уважаемые читатели! Мирра Андреева в полуфинале «Ролан Гаррос» борется с украинкой Мартой Костюк.

 
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