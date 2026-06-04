Реванш за Мадрид: Андреева играет с Костюк на «Ролан Гаррос»

15:0. Срывает удар россиянка, мяч летит к трибунам.
2:0. Мощно Андреева подает по центру, соперница не справляется.
Больше. Костюк принимает за пределы корта.
40:40. Снова украинка не поднимает мяч.
30:40. Прием в сетку.
15:40. Костюк не справляется с приемом.
0:40. Снова ошибается Андреева, тройной брейк-пойнт теперь у ее соперницы.
0:30. Уже у россиянки двойная.
0:15. В коридор играет Мирра.
1:0. Хорошо принимает Мирра, Костюк отвечает в сетку. Ранний брейк делает россиянка.
30:40. И еще одна двойная.
30:30. В коридор играет украинка.
30:15. За заднюю линию срывает Андреева.
15:15. Двойная ошибка.
15:0. В угол отвечает Марта на прием.
Поехали! Костюк подает.
Началась разминка.
Встреча поставлена вторым запуском на корте Филиппа Шатрье после финала в миксте, который уже завершился. Ожидается, что Мирра начнет игру немногим позже 16:00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! Мирра Андреева в полуфинале «Ролан Гаррос» борется с украинкой Мартой Костюк.