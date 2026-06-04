Легенда сборной России не включил Аргентину Месси в число фаворитов чемпионата мира

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и испанской «Севильи» Александр Кержаков назвал фаворитов чемпионата мира по футболу, передает РИА Новости.

«Я не буду оригинален, все эксперты об этом говорят. На мой взгляд, наиболее предпочтительны и примерно равные шансы на победу у сборных Франции, Испании, Португалии и Германии», — сказал Кержаков.

Чемпионат мира — 2026 состоится в период с 11 июня по 19 июля. Матчи пройдут на стадионах сразу в трех странах — Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Стоимость билетов на игры варьируется от $100 (около 7,6 тыс. рублей) до $6370 (около 475,3 тыс. рублей).

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее экс-тренер сборной России осудил стоимость билетов на ЧМ-2026.