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Спорт

«Беспредел!» экс-тренер сборной России осудил стоимость билетов на ЧМ-2026

Корнеев назвал беспределом цены на билеты чемпионата мира — 2026
«Союз пенсионеров России»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев назвал цены на билеты чемпионата мира по футболу 2026 года беспределом, передает «Матч ТВ».

«То, что они сделали с билетами — это вообще беспредел. Ценники просто огромные. Для кого делается чемпионат мира — вообще непонятно… Чтобы какая‑то страна заработала или ФИФА заработала? Жалко болельщиков», — казал Корнеев.

Чемпионат мира — 2026 состоится в период с 11 июня по 19 июля. Матчи пройдут на стадионах сразу в трех странах — Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Стоимость билетов на игры варьируется от $100 (около 7,6 тыс. рублей) до $6370 (около 475,3 тыс. рублей).

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. 18 мая официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила сборной его страны гарантии по поводу участия в предстоящем мировом первенстве.

Ранее Украина попросила ФИФА и УЕФА сохранить санкции против России.

 
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