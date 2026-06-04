В Минске пройдет фестиваль Ironstar Минск 2026

В Минске с 6 по 7 июня пройдет фестиваль Ironstar Минск 2026. В программу фестиваля войдут мужские, женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки.

Программу фестиваля откроют заплывы на одну и две мили. Оба старта пройдут в акватории Заславского водохранилища, которое еще называют Минским морем. Продолжат фестиваль заплывы на один километр и эстафета для двух человек на два километра. Также в субботу пройдут женские и мужские забеги на пять километров. Дети попробуют свои силы на 500 и 1000 метров.

7 июня состоятся триатлонные гонки. В рамках гонки на 113 км триатлеты поэтапно преодолеют 1,93 км плавания, 87,5 км велогонки и 20,4 км бега. На «олимпийской» дистанции спортсменов ждут заплыв на 1,5 км, велогонка на 42,9 км и забег на 10,7 км.

«Для нашей команды особенно ценно, что мы уже второй год проводим старт в столице Республики Беларусь. В этом году мы продолжили начатое и вместе с коллегами из BELSTAR постарались сделать все, чтобы каждый участник получил удовольствие не только от дистанции, но и от атмосферы фестиваля, организации и гостеприимства города», — заявил генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.

Ранее россиянам рассказали, что нужно, чтобы начать заниматься триатлоном.