Россиянам рассказали, что нужно, чтобы начать заниматься триатлоном

Любой желающий может начать заниматься триатлоном в рамках серии IRONSTAR. О том, что для этого нужно, в интервью «Газете.Ru» рассказал генеральный директор IRONSTAR, мастер спорта по триатлону Владимир Шейкин.

«На первый взгляд триатлон может показаться очень дорогим видом спорта из-за экипировки, и это действительно частый барьер для новичков. На практике вход в IRONSTAR гораздо доступнее, чем принято думать.

Для старта не требуется сразу покупать сверхдорогую экипировку. Самая затратная часть — как правило, велосипед, но вместе с развитием массового спорта в стране развивается и вторичный рынок экипировки. Всегда можно выбрать более бюджетный вариант, не обязательно начинать с карбоновых версий велосипедов. Кроме того, для первого опыта можно взять велосипед в аренду. Для этого мы даем участникам информацию о партнерских сервисах. Многие участники начинают с тем, что уже есть, постепенно обновляя инвентарь по мере роста уровня и вовлеченности. Мы как раз видим, что триатлон перестает быть нишевым и становится более массовым — в том числе за счет того, что люди подходят к нему рационально и без избыточных затрат на старте», — сказал Шейкин.

Ранее Шейкин рассказал о попытках вернуть триатлонную трассу в Сочи.