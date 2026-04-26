Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

Россиянам рассказали, что нужно, чтобы начать заниматься триатлоном

Гендиректор IRONSTAR: вход в нашу серию гораздо доступнее, чем принято думать
Пресс-служба IRONSTAR

Любой желающий может начать заниматься триатлоном в рамках серии IRONSTAR. О том, что для этого нужно, в интервью «Газете.Ru» рассказал генеральный директор IRONSTAR, мастер спорта по триатлону Владимир Шейкин.

«На первый взгляд триатлон может показаться очень дорогим видом спорта из-за экипировки, и это действительно частый барьер для новичков. На практике вход в IRONSTAR гораздо доступнее, чем принято думать.

Для старта не требуется сразу покупать сверхдорогую экипировку. Самая затратная часть — как правило, велосипед, но вместе с развитием массового спорта в стране развивается и вторичный рынок экипировки. Всегда можно выбрать более бюджетный вариант, не обязательно начинать с карбоновых версий велосипедов. Кроме того, для первого опыта можно взять велосипед в аренду. Для этого мы даем участникам информацию о партнерских сервисах. Многие участники начинают с тем, что уже есть, постепенно обновляя инвентарь по мере роста уровня и вовлеченности. Мы как раз видим, что триатлон перестает быть нишевым и становится более массовым — в том числе за счет того, что люди подходят к нему рационально и без избыточных затрат на старте», — сказал Шейкин.

Ранее Шейкин рассказал о попытках вернуть триатлонную трассу в Сочи.

 
Теперь вы знаете
Туапсе утопает в мазуте, россиянам не дают кредиты, а в школах хотят отменить «домашку»: главное за 26 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
