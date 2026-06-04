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Дзюбе грозят аресты счетов и запрет на выезд из страны

Юрист Салкин: неоплата штрафов ГИБДД грозит Дзюбе ограничением на выезд за рубеж
Александр Вильф/РИА Новости

За злостную неуплату штрафов ГИБДД футболисту Артему Дзюбе грозит ограничение на выезд за рубеж, а также принудительное списание долгов и арест счетов. Об этом в беседе с интернет-изданием «Абзац» сообщил юрист Михаил Салкин.

Он пояснил, что если штрафы не оплачиваются своевременно, то спустя 60 дней с момента вступления в силу соответствующего постановления составляется новый протокол, после чего все штрафы, как первоначальные, так и повторные, направляются судебным приставам. Те вправе применить принудительное исполнение.

«Когда сумма [штрафов] превысит 30 тысяч рублей, тогда приставы могут ограничить выезд за рубеж, одновременно с этим они начинают искать банковские счета, накладывать на них арест и списывать принудительно», – отметил юрист.

Помимо этого, за просрочку грозит ещё большее взыскание – на неплательщика могут наложить двукратный штраф. Кроме того, Дзюбе может грозить административный арест на срок до 15 суток, который, однако, исключается при условии, что первый штраф был выписан на основе камер видеонаблюдения без привлечения инспектора.

Напомним, Артём Дзюба получил 17 штрафов за нарушение ПДД на своей иномарке. Как уточнил Telegram-канал SHOT, общая сумма просроченных штрафов составляет 14 250 рублей, из них шесть — уже с просроченной оплатой: превышение скорости до 60 км/ч — один раз в январе, два в феврале и три в марте.

На Mercedes-Benz, приобретённый Дзюбой в 2024 году, за время эксплуатации накопилось 268 штрафов на сумму 291 тыс. рублей. Спортсмен систематически превышает скорость, игнорирует ремень безопасности, не обращает внимания на запрещающие знаки поворота и проезжает на запрещающий сигнал светофора.

Футболиста уже разыскивали судебные приставы из-за просроченного штрафа за нарушение, которое он допустил на другом авто – Mercedes 2018 года. В настоящий момент на этой машине числятся уже два неоплаченных штрафа за превышение скоростного режима.

Ранее водителям рассказали, как как оспорить штраф с камеры ГИБДД.

 
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