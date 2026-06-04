Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Автомобили

Футболист Дзюба оказался злостным нарушителем ПДД

SHOT: Артем Дзюба полгода игнорирует оплату штрафов за нарушения ПДД
Александр Подгорчук/РИА Новости/Telegram-канал «SHOT»

Футболист Артем Дзюба получил 17 штрафов за нарушение ПДД на своей иномарке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Сейчас у футболиста 17 неоплаченных штрафов на общую сумму 14 250 рублей. Из них шесть — уже с просроченной оплатой: превышение скорости до 60 км/ч — один раз в январе, два в феврале и три в марте», – говорится в публикации.

На Mercedes-Benz, приобретенный Дзюбой в 2024 году, за время эксплуатации накопилось 268 штрафов на сумму 291 тыс. рублей. Спортсмен систематически превышает скорость, игнорирует ремень безопасности, не обращает внимание на запрещающие знаки поворота и проезжает на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, у Дзюбы в собственности есть Mercedes 2018 года. В прошлом году на этой машине выявили просроченный штраф, из-за чего футболиста разыскивали судебные приставы. В настоящий момент на старом Mercedes числятся уже два неоплаченных штрафа за превышение скоростного режима.

По данным канала, год назад Артем Дзюба уже попадал в поле зрения судебных приставов. Причина была той же — несвоевременная оплата штрафа, выписанного ГИБДД.

Ранее в Казани «известная блогерша» устроила скандал и ударила таксиста ногой в висок.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!