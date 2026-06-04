Футболист Дзюба оказался злостным нарушителем ПДД

Футболист Артем Дзюба получил 17 штрафов за нарушение ПДД на своей иномарке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Сейчас у футболиста 17 неоплаченных штрафов на общую сумму 14 250 рублей. Из них шесть — уже с просроченной оплатой: превышение скорости до 60 км/ч — один раз в январе, два в феврале и три в марте», – говорится в публикации.

На Mercedes-Benz, приобретенный Дзюбой в 2024 году, за время эксплуатации накопилось 268 штрафов на сумму 291 тыс. рублей. Спортсмен систематически превышает скорость, игнорирует ремень безопасности, не обращает внимание на запрещающие знаки поворота и проезжает на запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, у Дзюбы в собственности есть Mercedes 2018 года. В прошлом году на этой машине выявили просроченный штраф, из-за чего футболиста разыскивали судебные приставы. В настоящий момент на старом Mercedes числятся уже два неоплаченных штрафа за превышение скоростного режима.

По данным канала, год назад Артем Дзюба уже попадал в поле зрения судебных приставов. Причина была той же — несвоевременная оплата штрафа, выписанного ГИБДД.

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