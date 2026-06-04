«Ничего не сделала, чтобы МОК флаг вернули»: Фетисов о действиях Исинбаевой

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов раскритиковал олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, которая была избрана в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК). Его слова передает РИА Новости.

«Это было ее решением. Она рассказывает, как гордилась, когда поднимался флаг России, но ничего не сделала для того, чтобы в МОК нам флаг вернули. Цинично, разве нет? Она приняла решение с этим жить», — сказал Фетисов.

Исинбаева входила в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) с 2016 года. Полномочия комиссии рассчитаны на восемь лет. Они истекли в 2024 году.

В феврале 2023 года Исинбаева, которая имеет звание майора российской армии, попала на 50 лет в санкционный список Украины. В июле 2023 года спортсменка заявила, что полученные ею награды и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер, а в сентябре она возвращается на работу в Международный олимпийский комитет. Позже спортсменка удалила фото с президентом России Владимиром Путиным из соцсетей

Ранее стало известно о долге Исинбаевой перед ФНС в размере более 705 тыс. рублей.