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Моуринью сообщил «Бенфике», что «Реал» создал ролик с ним с помощью ИИ

Моуринью объяснил видео в футболке «Реала» для Переса работой ИИ
Reuters

Главный тренер португальской «Бенфики» Жозе Моуринью связался с руководством клуба после появления в сети видео, где он якобы дал согласие на переход в «Реал». Об этом сообщает Record.

По данным источника, португальский специалист заявил, что ролик был создан с помощью технологий искусственного интеллекта, а сам тренер не принимал в нем участия.

Видео является промо-роликом предвыборной кампании действующего президента мадридского «Реала» Флорентино Переса. На записи показан Жозе Моуринью в футболке «Реала». Своим появлением и утвердительным жестом он подтверждает, что в случае переизбрания Переса тот намерен назначить португальца главным тренером клуба.

Моуринью уже работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год. За этот период он привел команду к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны. В настоящий момент «Реал» тренирует Альваро Арбелоа, который возглавил команду после отставки Хаби Алонсо.

В текущем сезоне чемпионом Испании досрочно стала «Барселона», «Реал» обеспечил себе второе место.

Ранее была названа главная задача Моуринью в «Реале».

 
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