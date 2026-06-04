Винус Уильямс отреагировала на слова Соболенко об уходе из тенниса после поражения

Теннисистка Уильямс не поверила, что Соболенко хочет уйти из тенниса

Американская теннисистка Винус Уильямс (на фото) не поверила словам первой ракетки мира Арины Соболенко о желании уйти из спорта. Слова Уильямс приводит TNT Sports в соцсети X.

Американская спортсменка призналась, что «подпала» под эмоции белорусской теннисистки и ей стало грустно.

«Возможно, стоит немного больше времени подождать перед пресс‑конференцией, если нужно. Не думаю, что она (Соболенко. — «Газета.Ru») хочет бросить теннис», — сказала Уильямс.

Она отметила, что уход из спорта стал бы трагедией и для Соболенко, и для тенниса.

Россиянка Диана Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» встречалась с первой ракеткой мира и одержала сенсационную победу со счетом 3:6, 7:5, 6:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); финалистка двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде; победительница 30 турниров WTA (из них 24 — в одиночном разряде).

Ранее Соболенко назвала свою главную ошибку в матче со Шнайдер.