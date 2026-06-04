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Винус Уильямс отреагировала на слова Соболенко об уходе из тенниса после поражения

Теннисистка Уильямс не поверила, что Соболенко хочет уйти из тенниса
Aaron Doster-Imagn Images/Reuters

Американская теннисистка Винус Уильямс (на фото) не поверила словам первой ракетки мира Арины Соболенко о желании уйти из спорта. Слова Уильямс приводит TNT Sports в соцсети X.

Американская спортсменка призналась, что «подпала» под эмоции белорусской теннисистки и ей стало грустно.

«Возможно, стоит немного больше времени подождать перед пресс‑конференцией, если нужно. Не думаю, что она (Соболенко. — «Газета.Ru») хочет бросить теннис», — сказала Уильямс.

Она отметила, что уход из спорта стал бы трагедией и для Соболенко, и для тенниса.

Россиянка Диана Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» встречалась с первой ракеткой мира и одержала сенсационную победу со счетом 3:6, 7:5, 6:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); финалистка двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде; победительница 30 турниров WTA (из них 24 — в одиночном разряде).

Ранее Соболенко назвала свою главную ошибку в матче со Шнайдер.

 
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