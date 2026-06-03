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Соболенко назвала свою главную ошибку в матче со Шнайдер на «Ролан Гаррос»

Соболенко объяснила поражение от Шнайдер на «Ролан Гаррос» ментальным падением
Amr Alfiky/Pool/Reuters

Первая ракетка мира Арина Соболенко назвала главной ошибкой в матче против россиянки Дианы Шнайдер на турнире «Ролан Гаррос» потерю ментальной устойчивости после второго сета.

«У меня были хорошие возможности во втором сете, но я их завалила, а после этого она здорово заиграла. Я не смогла ментально восстановиться после второго сета, это было главной ошибкой. Не знаю, когда в последний раз проигрывала десять геймов подряд. Я ментально угодила в очень глубокую и темную яму, не смогла выбраться из нее», — сказала Соболенко.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:0. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Шнайдер выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 20. Соболенко подала два эйса, допустила три двойные ошибки и использовала четыре брейк-пойнта из пяти.

В полуфинале россиянка встретится с польской теннисисткой Майей Хвалиньской.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат США — 2019, Открытый чемпионат Австралии — 2021); финалистка двух Итоговых турниров WTA (2022, 2025) в одиночном разряде; победительница 30 турниров WTA (из них 24 — в одиночном разряде).

Ранее Соболенко заявила, что хочет бросить теннис после поражения на «Ролан Гаррос».

 
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