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Испытание первой ракеткой мира: Шнайдер играет с Соболенко

Теннис. Открытый чемпионат Франции, 1/4 финала. Диана Шнайдер (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия). ОНЛАЙН
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Диана Шнайдер в четвертьфинале «Ролан Гаррос» встречается с первой ракеткой мира Ариной Соболенко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
15:21

15:15. По длине срывает мяч Соболенко.

15:21

0:15. Агрессивно принимает Арина и следом атакует в угол.

15:18

3:6. Срывает диагональ Диана и уступает первую партию.

15:18

Больше. Не справляется Шнайдер с приемом.

15:17

40:40. Неточно в противоход играет россиянка.

15:17

30:40. Еще один удар не в корт, брейк-пойнт зарабатывает Шнайдер.

15:16

30:30. По длине ошибается Шнайдер.

15:15

15:30. А теперь в коридор слева играет Арина.

15:15

15:15. За пределы корта срывает мяч Соболенко.

15:14

15:0. В самый угол кладет мяч белоруска.

15:13

3:5. За заднюю играет Арина.

15:12

40:30. В сетку играет первая ракетка мира.

15:12

30:30. Шнайдер по длине ошибается.

15:11

15:30. В ноги сопернице сыграла Диана, Арина не успела сориентироваться.

15:11

15:15. Прием в аут.

15:10

0:15. За коридор летит мяч после удара Дианы.

15:08

2:5. В коридор срывает мяч Арина, россиянка делает брейк. Пока, откровенно говоря, Соболенко сама создает себе проблемы.

15:07

Брейк-пойнт. Справа в сетку играет белоруска.

15:07

40:40. Шнайдер у сетки поборолась и сыграла в противоход влет.

15:06

Больше. Из угла Диана вешает свечу за заднюю линию.

15:05

40:40. Агрессивно Соболенко атакует по линии.

15:05

Брейк-пойнт. Запорола Арина смэш с хафкорта, попав в сетку.

15:04

40:40. Двойная.

15:03

40:30. Справа по линии переводит Соболенко. Сетбол.

15:02

30:30. Попадает под линию белоруска.

15:01

15:30. Прием в аут.

15:00

0:30. Арина по длине ошибается.

15:00

0:15. Раскидала Диана мяч и соперницу по углам.

14:59

1:5. От сетки Арина играет диагональ.

14:59

15:40. Аут.

14:58

15:30. В углу не достает Диана мяч.

14:58

15:15. Неудачный прием.

14:57

0:15. Не справляется Диана с приемом.

14:55

1:4. Забирает этот гейм Арина.

14:55

Больше. Под заднюю играет Арина.

14:54

40:40. Ловит Соболенко соперницу на противоходе.

14:54

30:40. Еще один идеальный дроп-шот играет первая ракетка мира.

14:53

15:40. Двойная от Арины.

14:52

15:30. За заднюю срывает Соболенко.

14:51

15:15. Под заднюю попадает Диана.

14:50

15:0. Филигранно исполняет укороченный Арина точно над тросом.

14:50

1:3. Классно белоруска поймала соперницу на противоходе. Брейк.

14:49

30:40. Диана ошибается по длине.

14:49

30:30. Пытается укоротить Соболенко — сетка.

14:48

15:30. Двойная ошибка.

14:47

15:15. Вышла на укороченный Шнайдер и сыграла в противоход.

14:47

0:15. Хорошо принимает белоруска.

14:45

1:2. В аут принимает российская теннисистка.

14:44

40:15. Не дотягивается Диана до мяча в углу.

14:44

30:15. Под заднюю принимает россиянка, Соболенко отвечает в сетку.

14:44

30:0. Срыв на приеме.

14:41

1:1. Не принимает Арина.

14:41

Больше. Отлично в противоход играет Диана.

14:40

40:40. Сетка.

14:40

40:30. Срывает удар Диана.

14:40

40:15. Неудачный прием.

14:39

30:15. Диана в коридор срывает.

14:39

30:0. Не поднимает Соболенко мяч на приеме.

14:38

15:0. Трос помог россиянке, Арина ответила в сетку.

14:37

0:1. В сетку принимает Диана.

14:37

Больше. Прием за заднюю.

14:36

40:40. Тяжелый мяч достала Диана и вынудила соперницу пробить в аут.

14:35

Больше. Шнайдер принимает в аут.

14:35

40:40. По длине ошибается первая ракетка мира.

14:34

Больше. Эйс.

14:34

40:40. Сетка.

14:33

40:30. Шнайдер принимает косую подачу, и в противоположный угол бьет затем белоруска.

14:32

30:30. Соболенко попадает в сетку.

14:32

30:15. В противоход играет Диана.

14:32

30:0. Отличный кросс под боковую кладет Арина.

14:31

15:0. По линии переводит Арина.

14:31

Поехали! Подает Соболенко.

14:27

Разминаются спортсменки.

14:25

Добрый день, уважаемые читатели! Болеем за Диану Шнайдер в противостоянии с Ариной Соболенко.

 
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