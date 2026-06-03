Испытание первой ракеткой мира: Шнайдер играет с Соболенко

15:15. По длине срывает мяч Соболенко.
0:15. Агрессивно принимает Арина и следом атакует в угол.
3:6. Срывает диагональ Диана и уступает первую партию.
Больше. Не справляется Шнайдер с приемом.
40:40. Неточно в противоход играет россиянка.
30:40. Еще один удар не в корт, брейк-пойнт зарабатывает Шнайдер.
30:30. По длине ошибается Шнайдер.
15:30. А теперь в коридор слева играет Арина.
15:15. За пределы корта срывает мяч Соболенко.
15:0. В самый угол кладет мяч белоруска.
3:5. За заднюю играет Арина.
40:30. В сетку играет первая ракетка мира.
30:30. Шнайдер по длине ошибается.
15:30. В ноги сопернице сыграла Диана, Арина не успела сориентироваться.
15:15. Прием в аут.
0:15. За коридор летит мяч после удара Дианы.
2:5. В коридор срывает мяч Арина, россиянка делает брейк. Пока, откровенно говоря, Соболенко сама создает себе проблемы.
Брейк-пойнт. Справа в сетку играет белоруска.
40:40. Шнайдер у сетки поборолась и сыграла в противоход влет.
Больше. Из угла Диана вешает свечу за заднюю линию.
40:40. Агрессивно Соболенко атакует по линии.
Брейк-пойнт. Запорола Арина смэш с хафкорта, попав в сетку.
40:40. Двойная.
40:30. Справа по линии переводит Соболенко. Сетбол.
30:30. Попадает под линию белоруска.
15:30. Прием в аут.
0:30. Арина по длине ошибается.
0:15. Раскидала Диана мяч и соперницу по углам.
1:5. От сетки Арина играет диагональ.
15:40. Аут.
15:30. В углу не достает Диана мяч.
15:15. Неудачный прием.
0:15. Не справляется Диана с приемом.
1:4. Забирает этот гейм Арина.
Больше. Под заднюю играет Арина.
40:40. Ловит Соболенко соперницу на противоходе.
30:40. Еще один идеальный дроп-шот играет первая ракетка мира.
15:40. Двойная от Арины.
15:30. За заднюю срывает Соболенко.
15:15. Под заднюю попадает Диана.
15:0. Филигранно исполняет укороченный Арина точно над тросом.
1:3. Классно белоруска поймала соперницу на противоходе. Брейк.
30:40. Диана ошибается по длине.
30:30. Пытается укоротить Соболенко — сетка.
15:30. Двойная ошибка.
15:15. Вышла на укороченный Шнайдер и сыграла в противоход.
0:15. Хорошо принимает белоруска.
1:2. В аут принимает российская теннисистка.
40:15. Не дотягивается Диана до мяча в углу.
30:15. Под заднюю принимает россиянка, Соболенко отвечает в сетку.
30:0. Срыв на приеме.
1:1. Не принимает Арина.
Больше. Отлично в противоход играет Диана.
40:40. Сетка.
40:30. Срывает удар Диана.
40:15. Неудачный прием.
30:15. Диана в коридор срывает.
30:0. Не поднимает Соболенко мяч на приеме.
15:0. Трос помог россиянке, Арина ответила в сетку.
0:1. В сетку принимает Диана.
Больше. Прием за заднюю.
40:40. Тяжелый мяч достала Диана и вынудила соперницу пробить в аут.
Больше. Шнайдер принимает в аут.
40:40. По длине ошибается первая ракетка мира.
Больше. Эйс.
40:40. Сетка.
40:30. Шнайдер принимает косую подачу, и в противоположный угол бьет затем белоруска.
30:30. Соболенко попадает в сетку.
30:15. В противоход играет Диана.
30:0. Отличный кросс под боковую кладет Арина.
15:0. По линии переводит Арина.
Поехали! Подает Соболенко.
Разминаются спортсменки.
Добрый день, уважаемые читатели! Болеем за Диану Шнайдер в противостоянии с Ариной Соболенко.