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Стало известно, сколько футболистов из РПЛ сыграют на чемпионате мира

На чемпионате мира по футболу сыграют 12 футболистов из РПЛ
MANDEL NGAN/Reuters

На чемпионате мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, сыграют 12 футболистов из Российской премьер-лиги.

За сборную Бразилии сыграют игроки петербургского «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике, за Кабо-Верде сыграют полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини и нападающий тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол. За национальную команду Мексики сыграют . Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес. Джон Кордоба из «Краснодара» будет выступать за Колумбию. Хазем Мастури из махачкалинского «Динамо» попал в заявку сборной Туниса. Полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби сыграет за сборную Ирана. Хуан Касерес из московского «Динамо» попал в заявку Парагвая. Эдгардо Фаринья из «Пари НН» будет играть за Панаму. За Иран выступит Мохаммад Мохеби из «Ростова». Футболист московского «Спартака» Тео Бонгонда, который после чемпионата мира покинет команду, выступит за ДР Конго.

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