В Индии демонтировали огромную статую Месси

В Индии демонтировали 21-метровую статую Месси из-за неустойчивости
Debajyoti Chakraborty/Keystone Press Agency/Global Look Press

Статуя нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси была демонтирована в индийской Калькутте. Об этом пишет агентство Asian News International.

Монумент, на который легендарный футболист держит в руке трофей за победу в Чемпионате мира, открыли во время визита Мессии в Индию в декабре в прошлого года. Сам спортсмен присутствовал на торжественной церемонии открытия. Высота скульптуры составляла 21 метр. Однако позднее местные власти решили ее демонтировать, так как стали получать жалобы от жителей на неустойчивость конструкции при сильном ветре.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ». С 2023 года он выступает в составе американского «Интер Майами».

Ранее в Португалии подожгли статую Роналду и станцевали на фоне.

 
