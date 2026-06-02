Мирра Андреева о матче с украинкой в полуфинале «Ролан Гаррос»: это не имеет значения

Мирра Андреева о матче с Костюк: для меня ее национальность не имеет значения
Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящем матче против украинки Марты Костюк, который состоится в рамках полуфинала «Ролан Гаррос», передает Sport24.

«Матч с соперницей из Украины? Для меня не имеет значения, с кем я играю. Я правда стараюсь играть против мяча, который летит на меня. Неважно, с кем я играю», — сказала Андреева.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

В четвертьфинале Андреева обыграла румынку Сорану Кырстю в двух сетах.

