Легендарный теннисист объяснил причины преображения Мирры Андреевой

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте, бывшая шестая ракетка мира, победитель двадцати турниров АТР и финалист двух «шлемов» в парном разряде Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о теннисе, который показывает россиянка Мирра Андреева, вышедшая в четвертьфинал «Ролан Гаррос» третий год подряд, что к 19 годам ранее удавалось только знаменитой швейцарке Мартине Хингис.

«Андреева показывает очень уверенный теннис, но даже на Australian Open она не показывала этой игры. Многие, и я в том числе, думали перед сезоном, что ей будет очень тяжело. И она молодец – справляется с этим давлением, справляется с тем, что были ожидания, а у нее был спад. Она вышла из него и показывает очень хорошие результаты», — отметил Ольховский.

Андреева встретится в четвертьфинале с 36-летней румынкой Сораной Кырстей, проводящей свой последний сезон в карьере и занимающей 18-е место в мировом рейтинге WTA. Единственная встреча этих соперниц в туре в истории закончилась победой Андреевой в трех партиях.

Ранее был назван главный претендент на победу на «Ролан Гаррос».