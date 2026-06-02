«Осталась маленькая заминка»: агент о трансфере Батракова в «ПСЖ»

Григорий Сысоев/РИА Новости

Футбольный агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат» заявил, что футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков очень близок к переходу во французский «ПСЖ».

«Осталась маленькая заминка. Но — да, очень близко. Как только они решат, каким образом «ПСЖ» сможет заплатить «Локомотиву», то он туда поедет», — сказал Гурцкая.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В РПЛ «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

В составе «ПСЖ» с 2024 года играет российский вратарь Матвей Сафонов. 30 мая в Будапеште парижане обыграли «Арсенал» в финале Лиги чемпионов и второй год подряд выиграли турнир. Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее легенда московского «Спартака» заявил, что Батраков не готов к Европе.

 
