Легенда «Спартака» заявил, что Батраков не готов к Европе

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что игрок столичного «Локомотива» Алексей Батраков не готов к переезду в Европу, передает «Матч ТВ».

«Батраков не готов к Европе. Мы все прекрасно понимаем, что он «золотой» парень, у него прекрасное исполнение, мастерство. Но за границей нужны сильные индивидуальные качества, а у него их пока нет», — сказал Тихонов.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он вошел в тройку лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), сыграв за «Локомотив» 33 матча во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 11 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года, а интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в €25 млн.

Ранее агент Батракова рассказал, клубы из каких стран Европы интересуются игроком.