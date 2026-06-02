Иностранная теннисистка хочет, чтобы Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос»

Теннисистка Кырстя: я бы хотела, чтобы Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос»

Румынская теннисистка Сорана Кырстя после поражения от Мирры Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» заявила в своих соцсетях, что желает россиянке победы в турнире.

«Обожаю Мирру и её команду. Она замечательная девушка. Благословение для спорта. Милая, добрая, но в то же время весёлая. Потрясающая личность. Я бы очень хотела, чтобы она выиграла «Ролан Гаррос», — написала Кырстя.

Встреча, которая продолжалась 56 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:0, 6:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева установила рекорд «Ролан Гаррос» в XXI веке.