Шаг до личного рекорда: Андреева борется за выход в полуфинал «Ролан Гаррос»

30:0. Классный обводящий из угла играет россиянка.
15:0. В сетку играет Кырстя.
3:0. Снова навылет принимает Мирра и делает еще один брейк.
15:40. У сетки очень удобно для Мирры играла румынка и в итоге сама сорвала удар в трос.
15:30. Обводящий по линии играет Андреева.
15:15. Мирра принимает в сетку.
0:15. С приема атакует россиянка, соперница срывает в аут.
2:0. Румынка принимает в сетку.
Больше. В трос укорачивает Сорана.
40:40. Ошибается Андреева. Атаковала в угол, но слишком сильно — аут.
40:30. Мощно подала Мирра. Кырстя с трудом приняла и следом получила неберущийся мяч в угол.
30:30. Не попадает в боковую россиянка.
30:15. Мирра попыталась сыграть влёт по свече и сорвала удар за пределы корта.
30:0. Прием в сетку.
15:0. Кырстя ошибается по длине.
1:0. Шикарно навылет принимает Андреева и сразу делает брейк.
30:40. Еще раз не удается Кырсте косой удар с форхенда — коридор.
30:30. Не смогла Кырстя укоротить под боковую, попала в трос.
30:15. Вновь россиянка не поднимает мяч.
15:15. Румынка попадает в коридор.
15:0. В сетку попадает Андреева.
Начинаем! Кырстя на подаче!
Спортсменки на корте, началась разминка.
Игра поставлена первым запуском на корте Филиппа Шатрие и должна начаться немногим позже 12:00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! Болеем за Мирру Андрееву, которая в четвертьфинале «Ролан Гаррос» играет с румынкой Сораной Кырстей!