Шаг до личного рекорда: Андреева борется за выход в полуфинал «Ролан Гаррос»

Теннис. Открытый чемпионат Франции, 1/4 финала. Мирра Андреева (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния). ОНЛАЙН
Ciro De Luca/Reuters

Мирра Андреева в четвертьфинале «Ролан Гаррос» играет с Сораной Кырстей из Румынии. В случае успеха россиянка повторит личный рекорд: ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема в одиночном разряде является полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2024 году. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

12:22

30:0. Классный обводящий из угла играет россиянка.

12:22

15:0. В сетку играет Кырстя.

12:20

3:0. Снова навылет принимает Мирра и делает еще один брейк.

12:19

15:40. У сетки очень удобно для Мирры играла румынка и в итоге сама сорвала удар в трос.

12:19

15:30. Обводящий по линии играет Андреева.

12:18

15:15. Мирра принимает в сетку.

12:18

0:15. С приема атакует россиянка, соперница срывает в аут.

12:17

2:0. Румынка принимает в сетку.

12:16

Больше. В трос укорачивает Сорана.

12:16

40:40. Ошибается Андреева. Атаковала в угол, но слишком сильно — аут.

12:15

40:30. Мощно подала Мирра. Кырстя с трудом приняла и следом получила неберущийся мяч в угол.

12:14

30:30. Не попадает в боковую россиянка.

12:13

30:15. Мирра попыталась сыграть влёт по свече и сорвала удар за пределы корта.

12:13

30:0. Прием в сетку.

12:12

15:0. Кырстя ошибается по длине.

12:11

1:0. Шикарно навылет принимает Андреева и сразу делает брейк.

12:11

30:40. Еще раз не удается Кырсте косой удар с форхенда — коридор.

12:10

30:30. Не смогла Кырстя укоротить под боковую, попала в трос.

12:09

30:15. Вновь россиянка не поднимает мяч.

12:09

15:15. Румынка попадает в коридор.

12:08

15:0. В сетку попадает Андреева.

12:08

Начинаем! Кырстя на подаче!

12:03

Спортсменки на корте, началась разминка.

11:55

Игра поставлена первым запуском на корте Филиппа Шатрие и должна начаться немногим позже 12:00 мск.

11:50

Добрый день, уважаемые читатели! Болеем за Мирру Андрееву, которая в четвертьфинале «Ролан Гаррос» играет с румынкой Сораной Кырстей!

 
