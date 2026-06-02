Андреева установила рекорд «Ролан Гаррос» в XXI веке

Ciro De Luca/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева установила рекорд Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в XXI веке. Об этом сообщает Opta в социальной сети X.

2 июня 19-летняя Андреева в четвертьфинале турнира обыграла представительницу Румынии Сорану Кырстю и одержала 16-ю победу в рамках турнира. Это стало лучшим результатом турнира среди тинейджеров (игроков не старше 19 лет) в XXI веке. Предыдущее достижение (15 побед) принадлежало американке Кори Гауфф.

Встреча, которая продолжалась 56 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:0, 6:3. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

В полуфинале Андреева сыграет с одной из представительниц УкраиныМартой Костюк или Элиной Свитолиной. Для россиянки это будет второй полуфинал «Ролан Гаррос» в карьере.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

