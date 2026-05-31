Мостовой о Сафонове: на воротах в матче с «Арсеналом» мог стоять любой

Экс-футболист Мостовой о Сафонове: в матче с «Арсеналом» любой мог быть вратарем

Российский экс-футболист Александр Мостовой высказался об игре голкипера французского «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», заявив, что в воротах парижан мог стоять любой, передает «Чемпионат».

«В этой игре на воротах мог стоять любой игрок, если за 120 минут «Арсенал» ударил в створ всего один раз. Это смешно. Тут даже Сафонова спроси, и он скажет: «А что я делал?» — сказал Мостовой.

Встреча состоялась на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл игрок «Арсенала» Кай Хаверц на 6-й минуте игры. «ПСЖ» сумел сравнять на 65-й минуте, когда Усман Дембеле реализовал пенальти. В дополнительное время команды голов не оформили. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты парижан — 4:3.

Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

