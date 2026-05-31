Стала известна сумма, которую «ПСЖ» заплатит за трансфер Батракова

Футбольный агент Дмитрий Чельцов в эфире «Европейского обзора» на канале «Коммент.Шоу» рассказал, что французский «ПСЖ» заплатит за футболиста московского «Локомотива» Алексея Батракова €25 млн.

«На 95% Батраков перейдет в Париж. €25 млн будет трансферная стоимость и около € 5-6 млн зарплата. Через две недели это случится уже», — сказал Чельцов.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В РПЛ «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

Ранее бывший президент «Локомотива» призвал Батракова уходить в Европу.