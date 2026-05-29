Бывший президент «Локомотива» призвал Батракова уходить в Европу

Экс-президент «Локомотива» Наумов: Батракову нужно уходить в топ-клуб Европы
Александр Вильф/РИА Новости

Если французский «Пари Сен-Жермен» или другой европейский топ-клуб сделает достойное предложение полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову, игроку следует его принять. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший президент красно-зеленых Николай Наумов.

«Не знаю, в «ПСЖ» или еще куда-то, но, думаю, в серьезный европейский клуб Батраков все-таки уйдет. Считаю, что ему надо пробовать. А что касается «Локомотива», такова участь наших клубов: когда игрок хочет выступать в Европе на более высоком уровне, удерживать его, ломать ему карьеру никакого смысла нет. Тем более, если будет хорошее предложение в финансовом плане — а я думаю, что за Батракова будут платить немалые деньги.

«Пари Сен-Жермен» это будет, или «Милан», или «Наполи» — я не знаю. Но в ведущий клуб ему надо уходить. Конечно, не в Турцию, не в какую-то команду-середнячок. Если будет предложение, которое устроит «Локомотив» и Лешу Батракова, конечно, его надо принимать. Мне кажется, надо смириться с тем, что в межсезонье он уйдет. И ничего страшного в этом нет.

Понимаете, если игрок хочет развивать карьеру, он должен стремиться к высоким целям. Там Лига чемпионов, он будет на виду, и это совсем другой футбол. Конечно, каждый мечтает там играть, чего греха таить. Не у всех получается: не вышло у Захаряна, у Чалова. Зависит от футболиста, от того, в какую атмосферу он попадает. Много факторов здесь влияет, даже климат, воздух, вода — все это. Дай бог, у Леши все получится», — сказал Наумов.

Ранее Наумов рассказал, чего ждет от Карпина в июньских товарищеских матчах сборной.

 
