Российский флаг появился на поле после финала Лиги чемпионов

После финала Лиги чемпионов жена российского вратаря Матвея Сафонова Марина появилась на поле стадиона в Будапеште с флагом РФ, передает РИА Новости.

Агентство уточняет, что знамя было наброшено на плечи женщины, когда она после окончания матча между французским «ПСЖ» и английским «Арсеналом» вышла на поле, чтобы поздравить команду мужа с победой.

27-летний Сафонов стал первым в истории российским футболистом, дважды побеждавшим в Лиге чемпионов.

30 мая «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов второй раз подряд. В начале первого тайма счет открыл игрок лондонцев Кай Хаверц. Он убежал от защитников команды противника, ворвался в штрафную и пробил над плечом Сафонова.

Во втором тайме «ПСЖ» счет сравнял — Дембеле забил с пенальти. Барколя на последней минуте убежал в чужую штрафную, но пробил мимо ворот. После этого команды отыграли дополнительное время, подходы у игроков были, но не привели к опасным ударам. В итоге все решилось в серии послематчевых пенальти, где «ПСЖ» выиграл со счетом 4:3. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее фанаты подрались во время просмотра финала Лиги Чемпионов в Москве.