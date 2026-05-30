Фанаты подрались во время просмотра финала Лиги Чемпионов в Москве

В Москве во время просмотра финального матча Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и английским «Арсеналом» в ТРЦ (торгово-развлекательном центре) «Небо» подрались фанаты. Об этом сообщает 112.

Источник рассказал, что из-за инцидента полиция никого не пускает на один из этажей ТРЦ. У здания стоят несколько машин скорой.

30 мая «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов второй раз подряд. В начале первого тайма счет открыл игрок лондонцев Кай Хаверц. Он убежал от защитников команды противника, ворвался в штрафную и пробил над плечом Сафонова.

Во втором тайме «ПСЖ» счет сравнял — Дембеле забил с пенальти. Барколя на последней минуте убежал в чужую штрафную, но пробил мимо ворот. После этого команды отыграли дополнительное время, подходы у игроков были, но не привели к опасным ударам. В итоге все решилось в серии послематчевых пенальти, где «ПСЖ» выиграл со счетом 4:3. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

