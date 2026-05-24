«Спартак» разбил Кубок России

Футболист московского «Спартака» Пабло Солари нечаянно разбил завоеванный Кубок России во время празднования победы над «Краснодаром» в Суперфинале.

Солари является автором единственного гола «Спартака» в основное время. Он вдребезги сломал кубок во время фотосессии на фоне трибуны с болельщиками.

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3.

Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу московской команды. На 37-й минуте Эсекьель Барко выполнил передачу с фланга в центр, где Солари опередил двух защитников и отправил мяч в ближний угол ворот «Краснодара». Во втором тайме «Краснодар» отыгрался на 57-й минуте, когда Дуглас Аугусто пробил в створ.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1.

