Мирра Андреева прошла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева смогла выйти в четвертый круг «Ролан Гаррос».

В третьем круге россиянка победила чешку Мари Боузкову со счётом 6:4, 6:2. Встреча длилась 1 час 35 минут.

В следующем круге Мирра сыграет с победительницей матча Хиль Белен Тайхман (Швейцария) — Каролина Мухова (Чехия).

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

