Турецкая теннисистка снялась с матча «Ролан Гаррос» после падения на рекламный щит

Турецкая теннисистка Зейнеп Сенмез снялась с матча второго круга в парном разряде «Ролан Гаррос» из-за травмы, полученной при столкновении с рекламным щитом.

Встреча проходила против украинок Ангелины Калининой и Даяны Ястремской.

В первом сете Сенмез пыталась достать мяч, случайно наступила на рекламную конструкцию и упала. После падения спортсменка не смогла продолжить игру и приняла решение сняться. Ее партнершей по дуэту была немка Татьяна Мария.

В результате снятия Сенмез и Марии украинская пара Калинина и Ястремская автоматически прошла в третий круг турнира. В одиночном разряде она выбыла в первом круге.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

