Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Спорт

Турецкая теннисистка снялась с матча «Ролан Гаррос» после падения на рекламный щит

Споткнувшаяся о рекламный щит теннисистка Сенмез снялась с матча «Ролан Гаррос»
Chryslene Caillaud/Psnewz/Global Look Press

Турецкая теннисистка Зейнеп Сенмез снялась с матча второго круга в парном разряде «Ролан Гаррос» из-за травмы, полученной при столкновении с рекламным щитом.

Встреча проходила против украинок Ангелины Калининой и Даяны Ястремской.

В первом сете Сенмез пыталась достать мяч, случайно наступила на рекламную конструкцию и упала. После падения спортсменка не смогла продолжить игру и приняла решение сняться. Ее партнершей по дуэту была немка Татьяна Мария.

В результате снятия Сенмез и Марии украинская пара Калинина и Ястремская автоматически прошла в третий круг турнира. В одиночном разряде она выбыла в первом круге.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Андрей Рублев вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос».

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!