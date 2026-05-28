«Трудное решение»: тренер «Спартака» о переезде в Россию

Massimo Paolone/Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо признался, что не сразу стал рассматривать предложение российского клуба, с которым на него вышел спортивный директор красно-белых Френсис Кахигао. Его слова приводит издание Marca.

«Дело в том, что это был очень важный момент работы с «Пафосом» в Лиге чемпионов и чемпионате Кипра. Мы чувствовали себя любимыми на Кипре и не хотели уходить. Но Кахигао настоял. В конце концов, это было трудное, но мудрое решение», — указал он.

Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года, красно-белые выкупили специалиста из кипрского «Пафоса».

«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России 24 мая. Встреча в Москве на стадионе «Лужники» завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти «Спартак» установил счет 4:3. По ходу празднования футболисты красно-белых сломали кубок.

Этот трофей стал для «Спартака» пятым в истории Кубка России. В предыдущий раз команда завоевывала кубок в сезоне-2021/22, когда в финале обыграла московское «Динамо» со счетом 2:1. В Суперкубке России «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 18 июля. Новый сезон Российской премьер-лиги начнется в конце июля. По итогам сезона-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России.

Ранее Карседо назвали открытием сезона.

 
