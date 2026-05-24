Альпинист оценил шансы эвакуировать тело Наговициной с пика Победы

Шанс забрать тело россиянки Натальи Наговициной с пика Победы в Киргизии появится не раньше июля-августа, рассказал kp.ru альпинист Александр Яковенко.

Специалист сообщил, что в это время начнется сезон восхождений. По его словам, на пике Победы остаются останки и других погибших альпинистов. Их тоже не могут эвакуировать из-за запредельной опасности таких спасательных операций и технических трудностей.

«Даже частные экспедиции, которые пытались добраться до этого участка горы (речь идет о высоте более 7 тыс. м. — «Газета.Ru»), не смогли выполнить задачу», — отметил альпинист.

Россиянка Наталья Наговицина с 12 августа 2025 года выживала на высоте 7,2 тыс. м возле пика Победы в горах Тянь-Шаня со сломанной ногой. Она травмировалась во время спуска. Напарник оказал ей первую помощь и отправился за подмогой в лагерь. Позднее двое иностранных спортсменов пытались помочь пострадавшей, но были вынуждены оставить ее из-за усталости и непогоды. В МЧС Киргизии пришли к выводу, что женщина не выжила, и прекратили операцию по ее спасению.

