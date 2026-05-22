Гвардиола раскрыл причины ухода с поста главного тренера «Манчестер Сити»

Гвардиола признался в нехватке сил для борьбы за титулы каждые три дня
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что у него нет достаточно сил для борьбы за трофеи на топ-уровне. Его слова передает BBC Sport.

«Чувствовал ли я, что у меня заканчиваются силы? Да. Они у меня есть, но дальше их уже не будет. Я чувствую, что у меня не будет той энергии, которая нужна каждый день, каждые три дня — чтобы бороться за титул, стоять перед игроками», — сказал Гвардиола.

22 мая появилась информация о том, что испанский наставник покидает «Манчестер Сити» после десяти лет в клубе. При этом он останется в структуре City Football Group в роли посла.

Гвардиола стал главным тренером «Манчестер Сити» в 2016-м. За время его работы клуб впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов и неоднократно брал титул чемпиона Англии.

В рамках финального 38-го тура АПЛ «Арсенал» встретится с «Кристал Пэлас», а «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой». Все матчи тура пройдут 24 мая и стартуют одновременно — в 18:00 по московскому времени.

Ранее Гвардиола был в ярости из-за утечки информации о его уходе из «Манчестер Сити».

 
