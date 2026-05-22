Гвардиола: мое время подходит к концу

Гвардиола об уходе из «Манчестер Сити»: мое время подходит к концу

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об уходе из команды после текущего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ). Его слова передает пресс-служба клуба.

«Так что, когда мое время подходит к концу, радуйтесь. Oasis вернулись. Дамы и господа, спасибо вам за доверие. Спасибо за то, что подталкивали меня. Спасибо за вашу любовь», — сказал Гвардиола.

В своем матче 37-го тура АПЛ «Арсенал» обыграл «Бернли» со счетом 1:0. В его активе 82 очка, в то время как «горожане» набрали за сезон 78 баллов. После поражения от «Борнмута» «Манчестер «Сити» лишился математических шансов догнать «Арсенал» — в чемпионате Англии предстоит сыграть еще только один тур. Чемпионская гонка могла продолжиться только в случае победы «горожан».

В заключительном туре чемпионата «Арсенал» сразится с «Кристал Пэлас», а «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой». Все матчи 38-го тура АПЛ пройдут 24 мая и начнутся в одинаковое время — 18:00 по московскому времени.

Ранее Гвардиола был в ярости из-за утечки информации о его уходе из «Манчестер Сити».