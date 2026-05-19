Гвардиола был в ярости из-за утечки информации о его уходе из «Манчестер Сити»

Гвардиола оказался в ярости из-за утечки информации о его уходе из «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был в ярости из-за того, что информация про его уход из команды оказалась в прессе до матча 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Борнмутом». Об этом пишет издание The Sun.

Согласно опубликованный информации, сразу после того, как в СМИ появились сообщения об его уходе, Гвардиола связался со своими футболистами и подтвердил, что это соответствует действительности. При этом специалист принес извинения за то, что игроки узнали об этом таким способом. Сами футболисты «горожан» оказались шокированы решением тренера.

Как указано в СМИ, Гвардиола покинет пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Сити» 24 мая.

завоевал вместе с клубом 20 трофеев. Шесть раз специалист выигрывал с клубом английскую Премьер-лигу, пять раз — Кубок английской лиги. Трижды «горожане» под руководством испанца выигрывали Суперкубок Англии. По одному разу клуб брал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

16 мая «Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии, одолев в финале «Челси». Встреча, которая состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в этом матче оформил Антуан Семеньо, который поразил ворота соперника на 72-й минуте. Его ассистентом выступил Эрлинг Холланд.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» ведет борьбу за чемпионство с лондонским «Арсеналом». «Горожане» идут на втором месте, имея 77 очков и на пять баллов отставая от лидирующих соперников, имея при этом матч в запасе.

