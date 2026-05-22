Болельщики «Ниццы» устроили в Париже драку перед финалом Кубка Франции

Полиция Парижа задержала 65 болельщиков «Ниццы», устроивших беспорядки накануне финала Кубка Франции против «Ланса». Об этом сообщает RMC Sport.

Полицейские изъяли у задержанных ножи, кастеты, самодельное оружие, а также балаклавы. В результате потасовки пострадали шесть человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает источник издания, власти Парижа считают матчи между «Лансом» и «Ниццей» играми повышенного риска из-за прошлых конфликтов между болельщиками этих двух клубов.

Финал Кубка Франции состоится в пятницу, 22 мая.

В апреле петербургский «Зенит» оштрафовали на 300 тысяч рублей за бросание бутылок в игроков московского «Спартака» после матча Кубка России. Уточнялось, что в красно-белых бросали пластиковые бутылки с водой, одна из которых попала в голову Манфреду Угальде.

