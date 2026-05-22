Легендарный тренер рассказал, заслужил ли «Зенит» победу в РПЛ

Тренер Газзаев: закономерно, что «Зенит» стал чемпионом

Тренер Валерий Газзаев назвал закономерной победу петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

Газзаев отметил закономерность победы «Зенита», а также серебра «Краснодара», отметив, что турнирная таблица является зеркалом чемпионата в большинстве случаев.

В матче 30-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Главным судьей встречи был назначен Сергей Карасев.

Единственный гол был забит на 14-й минуте: нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. На 10-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил Мохаммад Мохеби («Ростов»). На 12-й минуте после просмотра VAR Карасев назначил пенальти и показал желтую карточку Алексею Миронову («Ростов») за удар по лицу Педро.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. «Ростов» завершил сезон на 10-м месте с 33 очками. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны.

Ранее российский тренер заявил, что «Краснодар» подарил чемпионство «Зениту».